19.06.2020 в 12:00 в пресс-центре информационного агентства «Национальная Служба Новостей» состоится ОНЛАЙН пресс-конференция на тему: «Экологическая катастрофа: Каковы реальные последствия ЧС в Норильске?»

29 мая на дочернем предприятии «Норникеля» ТЭЦ-3 в Норильске, из-за повреждения резервуара, произошла утечка около 21 тысячи тонн топлива. Предельно допустимые концентрации загрязняющих веществ в водных объектах в районе разлива нефти под Норильском превышены в десятки тысяч раз. Был возбуждён ряд уголовных дел и объявлен режим ЧС федерального масштаба. С места происшествия вывезли уже более 92 тысяч тонн загрязнённого грунта и 30 тысяч кубометров водонефтяной смеси. Губернатор Красноярского края заявил, что острая фаза работ по ликвидации последствий розлива топлива будет завершена уже к 20 июня. По оценкам главы «Норникеля» Владимира Потанина, расходы компании на устранение последствий ЧС составят минимум 10 млрд рублей.

Каковы масштабы причинённого ущерба?

Какой должна быть ответственность за произошедшее?

Какими последствиями для природы обернётся розлив топлива?

Какие основные проблемы в устранении последствий?

Как много времени и средств потребуется для полного устранения последствий ЧС?

Почему Россия отказывается от международной помощи в устранении последствий розлива топлива?

Участники пресс-конференции:

Член Совета Федерации РФ, представитель от законодательного органа государственной власти Красноярского края Валерий Семёнов;

Проектный директор Greenpeace Владимир Чупров.

ВНИМАНИЕ! Коллеги, журналисты! Пресс-конференция проводится в режиме Online. (аккредитация не ведется)

Также у вас есть возможность задать свой вопрос спикерам пресс-конференции, заполнив следующую форму: https://forms.gle/HXmksLPCrNBUF1hC8

(Все ваши вопросы будут рассмотрены в обязательном порядке! Также вы можете отправлять свои вопросы по ходу прямого эфира. Всем телеканалам (по запросу) мы готовы направить итоговое видео с пресс-конференции)

