19.06.2020 состоится пресс-конференция, посвящённая розливу топлива на ТЭЦ-3 в Норильске.
У вас есть возможность задать свой вопрос спикерам, заполнив следующую форму: https://forms.gle/HXmksLPCrNBUF1hC8
19.06.2020 в 12:00 в пресс-центре информационного агентства «Национальная Служба Новостей» состоится ОНЛАЙН пресс-конференция на тему: «Экологическая катастрофа: Каковы реальные последствия ЧС в Норильске?»
29 мая на дочернем предприятии «Норникеля» ТЭЦ-3 в Норильске, из-за повреждения резервуара, произошла утечка около 21 тысячи тонн топлива. Предельно допустимые концентрации загрязняющих веществ в водных объектах в районе разлива нефти под Норильском превышены в десятки тысяч раз. Был возбуждён ряд уголовных дел и объявлен режим ЧС федерального масштаба. С места происшествия вывезли уже более 92 тысяч тонн загрязнённого грунта и 30 тысяч кубометров водонефтяной смеси. Губернатор Красноярского края заявил, что острая фаза работ по ликвидации последствий розлива топлива будет завершена уже к 20 июня. По оценкам главы «Норникеля» Владимира Потанина, расходы компании на устранение последствий ЧС составят минимум 10 млрд рублей.
- Каковы масштабы причинённого ущерба?
- Какой должна быть ответственность за произошедшее?
- Какими последствиями для природы обернётся розлив топлива?
- Какие основные проблемы в устранении последствий?
- Как много времени и средств потребуется для полного устранения последствий ЧС?
- Почему Россия отказывается от международной помощи в устранении последствий розлива топлива?
Участники пресс-конференции:
- Член Совета Федерации РФ, представитель от законодательного органа государственной власти Красноярского края Валерий Семёнов;
- Проектный директор Greenpeace Владимир Чупров.
ВНИМАНИЕ! Коллеги, журналисты! Пресс-конференция проводится в режиме Online. (аккредитация не ведется)
Также у вас есть возможность задать свой вопрос спикерам пресс-конференции, заполнив следующую форму: https://forms.gle/HXmksLPCrNBUF1hC8
(Все ваши вопросы будут рассмотрены в обязательном порядке! Также вы можете отправлять свои вопросы по ходу прямого эфира. Всем телеканалам (по запросу) мы готовы направить итоговое видео с пресс-конференции)