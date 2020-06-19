«Гринпис» не верит в «оптимизм» для Потанина при ликвидации ЧС в Норильске
Первые две стадии работ по устранению последствий разлива нефтепродуктов в Норильске были пройдены недостаточно эффективно, предположил в ходе онлайн-конференции в пресс-центре НСН проектный директор Greenpeace Владимир Чупров. По его мнению, сделанные по этому поводу заявления слишком «оптимистичны» и больше похожи на пиар для главы "Норникеля" Потанина.
«В любой истории, связанной с нефтяными разливами, есть несколько стадий. Первая стадия — это локализация, когда ставят боны. Эту стадию мы прошли — к сожалению, не эффективно, но она пройдена. Боны стоят, они отсекли часть дизельного топлива почти на входе в озеро Пясино. Вторая стадия — это ликвидация последствий, когда идёт откачка. Мы сейчас находимся на второй стадии. Губернатор Красноярского края Усс, что на сегодня ликвидационные работы подходят к концу. «Норникель» отчитался, что 90% дизеля изъято из водного объекта. На наш взгляд, это избыточно оптимистично. Эксперты считают, что это в принципе невозможно. Это больше пиар-заявление, и хорошо, что Усс его не повторяет», - сказал НСН эколог.
В «Норникеле» ранее заявили, что к 17 июня было собрано 31,3 тысячи кубометров топливно-водяной смеси.
По словам Чупрова, полное восстановление окружающей среды на месте ЧС в Норильске может занять больше 10 лет. Это два-три года на рекультивационные работы и от года до 10 лет — на самостоятельное восстановление экосистемы, объяснил эксперт.
Утечка дизельного топлива произошла на дочернем предприятии «Норникеля» ТЭЦ-3 29 мая. По официальным данным, разлилось более 20 тысяч тонн нефтепродуктов, 15 тысяч из них попали в реки Амбарная и Далдыкан, а также озеро Пясино. В регионе была объявлена ЧС федерального масштаба.
Подписывайтесь на НСН: Яндекс Новости | Яндекс Дзен | Google News
Горячие новости
Заразились
569 тыс.+7 972 / сут.
Умерли
7 841+181 / сут.
Выздоровели
324 тыс.+10 443 / сут.
- Рубль не отреагировал на рекордное снижение ставки ЦБ
- Кремль раскрыл подробности телефонного разговора Путина и Лукашенко
- На Москву надвигается гроза с градом
- Телеграм: В Москве стреляют, попы бунтуют, Навального возбуждают
- ЦБ России снизил ключевую ставку до исторического рекорда
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru