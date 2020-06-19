«Гринпис» не верит в «оптимизм» для Потанина при ликвидации ЧС в Норильске

«В любой истории, связанной с нефтяными разливами, есть несколько стадий. Первая стадия — это локализация, когда ставят боны. Эту стадию мы прошли — к сожалению, не эффективно, но она пройдена. Боны стоят, они отсекли часть дизельного топлива почти на входе в озеро Пясино. Вторая стадия — это ликвидация последствий, когда идёт откачка. Мы сейчас находимся на второй стадии. Губернатор Красноярского края Усс, что на сегодня ликвидационные работы подходят к концу. «Норникель» отчитался, что 90% дизеля изъято из водного объекта. На наш взгляд, это избыточно оптимистично. Эксперты считают, что это в принципе невозможно. Это больше пиар-заявление, и хорошо, что Усс его не повторяет», - сказал НСН эколог.

В «Норникеле» ранее заявили, что к 17 июня было собрано 31,3 тысячи кубометров топливно-водяной смеси.

По словам Чупрова, полное восстановление окружающей среды на месте ЧС в Норильске может занять больше 10 лет. Это два-три года на рекультивационные работы и от года до 10 лет — на самостоятельное восстановление экосистемы, объяснил эксперт.

Утечка дизельного топлива произошла на дочернем предприятии «Норникеля» ТЭЦ-3 29 мая. По официальным данным, разлилось более 20 тысяч тонн нефтепродуктов, 15 тысяч из них попали в реки Амбарная и Далдыкан, а также озеро Пясино. В регионе была объявлена ЧС федерального масштаба.

