25.10.2021 в 14:00 в пресс-центре информационного агентства «Национальная Служба Новостей» состоится пресс-конференция на тему: «Доллар по 100! Каковы прогнозы курса валют до конца 2021 года?»

Экономисты предрекли, что курс доллара к 2021 году будет 100 рублей! По мнению специалистов, обвал рубля спровоцируют предвыборные выплаты россиянам и неестественно высокие цены на энергоносители. Однако, Минэкономразвития спрогнозировало курс доллара в 72 рубля в 2022 году. По словам главы Минэкономразвития Максима Решетникова, за этот год его ожидали на уровне 73,6 рублей за доллар США, а к 2024 году курс должен вернуться примерно на текущие уровни. Какова вероятность приближения курса доллара к такой отметке? Что влияет на падение или укрепления рубля по отношению к доллару? Стоит ли вкладывать деньги в иностранную валюту сейчас – все это и многое другое обсудят эксперты отрасли.

Участники пресс-конференции:

Директор по стратегии ИК «ФИНАМ» Ярослав Кабаков

Финансовый аналитик фондового рынка Владимир Левченко

Пресс-конференция состоится в пресс-центре информационного агентства «Национальная служба новостей» по адресу: Москва ул. Народного Ополчения, д. 39, корп. 2.

Начало пресс-конференции в 14:00

Аккредитация журналистов осуществляется по телефонам:

8 (916) 107 77 34

Также у вас есть возможность задать свой вопрос спикерам пресс-конференции, заполнив следующую форму: https://forms.gle/HXmksLPCrNBUF1hC8



