СМИ заявили, что Макрон нарушил военное табу

Президент Франции Эммануэль Макрон, приняв решение направить Украине боевые машины пехоты AMX-10 RC, нарушил негласное военное правило. Об этом пишет Telegraph.

СМИ: Запад настроен на наступление Украины и против мирных переговоров

Ранее Париж анонсировал отправку Киеву легких колесных танков AMX-10 RC.

Издание отмечает, что машины с 105-мм пушкой «не кажутся чем-то особенным».

«Но благодаря такому подарку Франция первой отправила в Киев боевые машины западного производства. Красная черта была перейдена, военное табу нарушено, притом самым неожиданным из кандидатов», — говорится в материале.

Telegraph указывает, что этой инициативой Франция превзошла лидеров по военной помощи Киеву — США, Германию и Великобританию.

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:Эммануэль МакронУкраинаФранция
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