Пушков осудил выдвижение Столтенберга на Нобелевскую премию мира
Член Совета Федерации РФ Алексей Пушков высмеял выдвижение генерального секретаря НАТО Йенса Столтенберга на Нобелевскую премию мира. Об этом сенатор написал в своем Telegram-канале.
Ранее депутат парламента Норвегии Кристиан Тюбринг-Гедде выдвинул Столтенберга на Нобелевскую премию мира. По мнению парламентария, генсек НАТО заслуживает награды за «выдающуюся работу в трудное для альянса время».
«То есть генсек вооруженного до зубов, крупнейшего в мире военного блока, бомбившего Ливию, участвовавшего в бесконечной войне США в Афганистане, спровоцировавшего своей политикой предельное обострение украинского кризиса, да еще и допускающий возможность прямого военного конфликта между НАТО и Россией, того глядишь и будет объявлен "хранителем мира" и главным "голубем планеты"?!» — высказался Пушков.
Сенатор отметил, что Нобелевский комитет потеряет «остатки авторитета» в случае, если Столтенберг получит награду.
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
21,8 млн+3 439 / сут.
Умерли
394 тыс.+41 / сут.
Выздоровели
21,2 млн+4 685 / сут.
- Пушков осудил выдвижение Столтенберга на Нобелевскую премию мира
- В Приморье заявили, что Китай возобновляет пассажирское сообщение с Россией
- СМИ: Запад настроен на наступление Украины и против мирных переговоров
- Министры юстиции стран мира обсудят усиление поддержки Международного уголовного суда
- СМИ предупредили Европу об опасности варианта COVID-19 «кракен»
- В ООН оценили поставки оружия из Германии, США и Франции на Украину
- В Госдуме предложили запретить продажу пива без лицензии
- Украина расторгла соглашение с Россией об эксплуатации ракетного комплекса «Сатана»
- Часть раненных в Макеевке военных перевели на лечение в Самару
- Силы ПВО сбили беспилотник в Севастополе
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru