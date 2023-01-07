Пушков осудил выдвижение Столтенберга на Нобелевскую премию мира

Ранее депутат парламента Норвегии Кристиан Тюбринг-Гедде выдвинул Столтенберга на Нобелевскую премию мира. По мнению парламентария, генсек НАТО заслуживает награды за «выдающуюся работу в трудное для альянса время».

«То есть генсек вооруженного до зубов, крупнейшего в мире военного блока, бомбившего Ливию, участвовавшего в бесконечной войне США в Афганистане, спровоцировавшего своей политикой предельное обострение украинского кризиса, да еще и допускающий возможность прямого военного конфликта между НАТО и Россией, того глядишь и будет объявлен "хранителем мира" и главным "голубем планеты"?!» — высказался Пушков.

Сенатор отметил, что Нобелевский комитет потеряет «остатки авторитета» в случае, если Столтенберг получит награду.

