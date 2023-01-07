Обращение Шольца к Зеленскому со словами о России вызвало возмущение в Германии
Пользователи Twitter с возмущением обрушились на канцлера Германии Олафа Шольца из-за его обращения к президенту Украины Владимиру Зеленскому с заверениями поддерживать Киев в противостоянии с Россией.
«Господин Шольц, если вы не можете выступить в качестве посредника для урегулирования конфликта и ухудшаете экономическую ситуацию в своей стране, вам следует подать в отставку», — написал первый пользователь.
«Оружие никогда не создает мира, Шольц прекрасно это знает», — отметил другой.
«Мы против того, чтобы Шольц втягивал Германию еще сильнее в этот конфликт», — выразил мнение еще один.
Ранее в Twitter канцлер Германии Олаф Шольц заявил, что перед лицом агрессии Россией, Берлин обеспечит Киев системой Patriot и БМП Marder.
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