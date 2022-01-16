СМИ: В Европе испугались примирения НАТО и России
В НАТО некоторые участники альянса остались недовольны идеями, высказанными представителями США в ходе переговоров с российской стороной. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на газету The Wall Street Journal.
По данным журналиста Джеймса Марсона, союзники оказались недовольны обсуждением шагов по примирению России и Запада без учета мнения от европейских государств.
«За кулисами некоторые союзники оказались обеспокоены несколькими идеями, выдвинутыми американскими официальными лицами на переговорах с российскими коллегами до того, как они были озвучены союзникам», – написано в издании.
Марсон рассказал, ссылаясь на слова участников, что «некоторые союзники узнали об идее взаимного сокращения масштабов военных учений из средств массовой информации».
Ранее американский Госдепартамент по итогам телефонного разговора госсекретаря США Энтони Блинкена и генсека Североатлантического альянса Йенса Столтенберга заявил, что США и НАТО готовы к проведению новой встречи с Россией.
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