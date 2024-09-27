Трамп и Зеленский провели переговоры в Нью-Йорке

Переговоры экс-президента США, кандидата на пост лидера страны Дональда Трампа и украинского президента Владимира Зеленского завершились в Соединенных Штатах. Об этом пишет РИА Новости.

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Встреча политиков состоялась в Нью-Йорке в башне Trump Tower. Переговоры продлились около часа.

В ходе встречи Трамп заявил о готовности в случае победы на президентских выборах сотрудничать с демократами для достижения мира на Украине. Политик считает, что сможет до инаугурации найти решение, которое устроит Москву и Киев.

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ФОТО: AP / ТАСС
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