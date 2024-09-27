Трамп и Зеленский провели переговоры в Нью-Йорке
27 сентября 202420:20
Переговоры экс-президента США, кандидата на пост лидера страны Дональда Трампа и украинского президента Владимира Зеленского завершились в Соединенных Штатах. Об этом пишет РИА Новости.
Встреча политиков состоялась в Нью-Йорке в башне Trump Tower. Переговоры продлились около часа.
В ходе встречи Трамп заявил о готовности в случае победы на президентских выборах сотрудничать с демократами для достижения мира на Украине. Политик считает, что сможет до инаугурации найти решение, которое устроит Москву и Киев.
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Роспотребнадзор планирует изучить эффективность вакцин против гриппа
- Трамп и Зеленский провели переговоры в Нью-Йорке
- СМИ: Сафонов не приедет на сбор российской сборной из-за долга по алиментам
- МЧС сообщило о 15 пострадавших при взрыве на АЗС в Дагестане
- Певица Ани Лорак выходит замуж
- Клишас призвал прекратить «игры с дополнительными баллами» для поступающих в вуз
- Суд в Москве взыскал с Никиты Преснякова задолженность по ЖКХ
- Овечкин стал вторым в рейтинге лучших хоккеистов НХЛ после эпохи Гретцки
- Спектакль БДТ «Холопы» стал «Культурным событием года» в Петербурге
- МЧС России: Число погибших на АЗС в Махачкале увеличилось до пяти
15 мая 2023
Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru