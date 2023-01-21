«Смертельный номер». Украина получит ответ при попытке нападения на российский Крым

Политики в России заявили о серьезных намерениях в отношении Украины после заявлений Киева отвоевать Крым.

Американский миллиардер Илон Маск раскритиковал желание США поддержать Украину в случае ее попытки нападения на Крым. Об этом предприниматель написал в Twitter.

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Администрация Белого дома склоняется к тому, что военные Украины должны получить возможность наносить удары по территории Крыма, чтобы обеспечить себе более выгодную позицию на будущих переговорах, сообщает The New York Times со ссылкой на источники.

Администрация президента Джо Байдена по итогам дискуссий с украинскими чиновниками «начинает склоняться к тому, что Киеву могут быть необходимы» средства для нанесения ударов по Крыму, даже несмотря на то, что существует риск эскалации. Этот вопрос недавно поднимался на встречах в Белом доме, пишет газета.

Кроме того, по мнению ее источников издания из числа американских чиновников и экспертов, «опасения по поводу того, что Кремль нанесет ответный удар с применением тактического ядерного оружия, снизились».

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Глава парламента республики Крым Владимир Константинов пообещал, что украинские власти получат ответный удар в случае, если попытаются напасть на Крым.

Константинов не удивился намерениям США и Украины, указав, что «пиратско-людоедская логика в равной степени присуща как Киеву, так и Вашингтону», пишет «Свободная пресса».

«Но пусть тогда не жалуются, когда и мы сполна ударим в ответ», — отметил глава крымского парламента в беседе с РИА Новости.

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Украина постоянно заявляет о своих мечтах забрать Крым, но такой сценарий сейчас невозможно реализовать, заявил председатель комитета Госсовета Крыма по народной дипломатии и межнациональным отношениям, юрист Юрий Гемпель в беседе с НСН.

«Периодически политическая «элита», украинское руководство делает такие информационные вбросы, в которых угрожает, а скорее мечтает вернуть Крым силовым путем, да и просто вернуть. Это на сегодняшний день невозможно теоретически и практически. Мечтать не вредно, но у них призрачные и фантастические мечты. Я в такие заявления не верю. Это чистой воды популизм. Для них это был бы просто смертельный номер, если бы они попытались что-то в этом плане сделать», - отметил он.

Ране член Совета Федерации от Крыма Сергей Цеков заявил Telegram-каналу «Радиоточка НСН», что скорее Украина войдет в состав России, чем Крым вернется в состав Украины.


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ФОТО: РИА Новости / Илья Питалев
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