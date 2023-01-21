«Смертельный номер». Украина получит ответ при попытке нападения на российский Крым

Администрация Белого дома склоняется к тому, что военные Украины должны получить возможность наносить удары по территории Крыма, чтобы обеспечить себе более выгодную позицию на будущих переговорах, сообщает The New York Times со ссылкой на источники.

Администрация президента Джо Байдена по итогам дискуссий с украинскими чиновниками «начинает склоняться к тому, что Киеву могут быть необходимы» средства для нанесения ударов по Крыму, даже несмотря на то, что существует риск эскалации. Этот вопрос недавно поднимался на встречах в Белом доме, пишет газета.

Кроме того, по мнению ее источников издания из числа американских чиновников и экспертов, «опасения по поводу того, что Кремль нанесет ответный удар с применением тактического ядерного оружия, снизились».