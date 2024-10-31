США вскоре анонсируют новый пакет вооружений для Украины

Госсекретарь США Энтони Блинкен сообщил о планах выделить Украине новый пакет вооружений в ближайшие дни. Он не стал уточнять детали, однако подтвердил продолжение военной поддержки Украины.

Блинкен сделал это заявление на совместной пресс-конференции по итогам переговоров в формате «2+2» с участием руководителей внешнеполитических и военных ведомств США и Республики Корея, которые прошли в Вашингтоне.