Реакция отторжения. Финляндия собирается отказаться от демилитаризованного статуса Аландских остовов
Финляндия, страна НАТО, задумалась над отказом от демилитаризованного статуса Аландских островов, который они получили по договору с СССР в прошлом веке. В России предупреждают о симметричном ответе.
Власти Финляндии после присоединения к Североатлантическому альянсу думают над разрывом соглашения с Москвой о демилитаризации Аландских островов, сообщает Ilta-Sanomat.
Финские парламентарии считают, что нужно пересмотреть вопрос о мирном статусе островов. При этом власти Аландских островов хотят сохранить действующий демилитаризованный статус.
СССР и Финляндия заключили международный договор об Аландских островах 11 октября 1940 года, в соответствии с которым территория островов была объявлена демилитаризованной зоной. Согласно документу, Финляндия обязуется демилитаризовать Аландские острова, не укреплять их и не предоставлять их для вооруженных сил других государств. СССР получил право разместить на островах свое консульство в том числе для контроля за соблюдением Финляндией условий соглашения о демилитаризации.
Постпред России при Евросоюзе Владимир Чижов заявил, что присоединение Финляндии к НАТО ставит вопрос о статусе Аландских островов и судьбе Сайменского канала.
Он отметил, что на сегодняшний день Аландские острова имеют демилитаризованный статус по международному договору. При этом, Чижов подчеркнул, что Россия «сдала в аренду соседнему государству небольшие полосы земли» вдоль Сайменского канала.
«Уход за каналом, его ремонт на всем протяжении — за финляндской стороной. Что дальше с этим будет — надо посмотреть», - приводит ТАСС слова Чижова.
Россия может в одностороннем порядке расторгнуть договор об аренде пограничного Сайменского канала с Финляндией в случае ее вхождения в альянс, заявил в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» заведующий кафедрой госуправления во внешнеполитической деятельности Дипакадемии МИД России Иван Сурма.
«Между Россией и Финляндией 1300 километров границы. Возникает проблема в обеспечении безопасности. Процедура расторжения договоров может занимать разное время. При этом парламент в России как законодательный орган имеет некий функционал по принятию решений в отношении международных договоров и соглашений. Также есть нюансы, связанные с самим договором. Если он допускает одностороннее расторжение, то, в принципе, ничего не мешает России это сделать», - сказал Сурма.
Пограничный канал соединяет сеть Сайменских озер с Финским заливом и считается важнейшей транспортной артерией Финляндии. Скандинавское государство арендует его российский участок до 2063 года.
После вступления Финляндии в НАТО на сайте финских гражданских инициатив был открыт сбор подписей о закрытии консульства РФ на Аландских островах, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН». К четвергу предложение набрало более 25 тысяч подписей из 50 тысяч, необходимых для рассмотрения инициативы в парламенте.
«Исходим из того, что позиция Финляндии ... заключается в том, что страна намерена ... выполнять свои международно-правовые обязательства в отношении демилитаризованного статуса Аландских островов и присутствия на них консульства Российской Федерации», — приводит РИА Новости заявление МИД России.
Во внешнеполитическом ведомстве отметили, что аландцы не поддерживают идею закрытия российского диппредставительства.
Еще 30 июня прошлого года президент России Владимир Путин заявлял, что если в Финляндии и Швеции будет размещена военная инфраструктура НАТО, то РФ будет вынуждена отвечать зеркально. А зампред комитета Совета Федерации РФ по международным делам Андрей Климов в интервью НСН отмечал, что расширение НАТО неприемлемо для России. Он указывал, что Финляндия таким решением испортила себе жизнь на многие годы вперед.
«Это очень печально, Финляндия испортила себе жизнь и перспективы на многие годы вперед. Нынешняя современная Финляндия возникла только благодаря тому, что имела нейтральный статус и все время работала с Россией. У нас есть Генеральный штаб РФ. Военно-техническое реагирование на подобного рода вызовы – это их прерогатива. Что они посчитают нужным, то они и реализуют. В данном случае мы должны доверять нашим специалистам», - говорил Климов.
Финляндия 4 апреля вступила в НАТО и официально стала 31-м членом блока. Граница России с блоком увеличилась на 1,2 тысячи километров, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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