Реакция отторжения. Финляндия собирается отказаться от демилитаризованного статуса Аландских остовов

Россия может в одностороннем порядке расторгнуть договор об аренде пограничного Сайменского канала с Финляндией в случае ее вхождения в альянс, заявил в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» заведующий кафедрой госуправления во внешнеполитической деятельности Дипакадемии МИД России Иван Сурма.



«Между Россией и Финляндией 1300 километров границы. Возникает проблема в обеспечении безопасности. Процедура расторжения договоров может занимать разное время. При этом парламент в России как законодательный орган имеет некий функционал по принятию решений в отношении международных договоров и соглашений. Также есть нюансы, связанные с самим договором. Если он допускает одностороннее расторжение, то, в принципе, ничего не мешает России это сделать», - сказал Сурма.

Пограничный канал соединяет сеть Сайменских озер с Финским заливом и считается важнейшей транспортной артерией Финляндии. Скандинавское государство арендует его российский участок до 2063 года.