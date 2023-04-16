Два самолета с российским ядерным топливом покинули Финляндию

Вечером 15 апреля из Финляндии вылетели два самолета с российским ядерным топливом, сообщил в Twitter представитель Центра радиационной безопасности STUK Петтери Тииппана.

СМИ: В Финляндии могут пересмотреть соглашения по Аландским островам

По его словам, лайнеры взлетели из аэропорта Хельсинки-Вантаа. При этом неизвестно, куда именно направились груженные топливом воздушные судна.

Ранее энергоконцерн Fortum из Финляндии сообщил, что продолжает закупать ядерное топливо у российской компании ТВЭЛ. Оно используется для АЭС «Ловииса».

В мае 2022 года стало известно, что Fortum уйдет с российского рынка, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

ФОТО: РИА Новости / Нина Падалко
ТЕГИ:ТопливоФинляндия

Горячие новости

Все новости

партнеры