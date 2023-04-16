Два самолета с российским ядерным топливом покинули Финляндию
Вечером 15 апреля из Финляндии вылетели два самолета с российским ядерным топливом, сообщил в Twitter представитель Центра радиационной безопасности STUK Петтери Тииппана.
По его словам, лайнеры взлетели из аэропорта Хельсинки-Вантаа. При этом неизвестно, куда именно направились груженные топливом воздушные судна.
Ранее энергоконцерн Fortum из Финляндии сообщил, что продолжает закупать ядерное топливо у российской компании ТВЭЛ. Оно используется для АЭС «Ловииса».
В мае 2022 года стало известно, что Fortum уйдет с российского рынка, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,8 млн+7 445 / сут.
Умерли
398 тыс.+37 / сут.
Выздоровели
22,1 млн+8 731 / сут.
- Президент Путин поздравил православных россиян со Светлой Пасхой
- Реакция отторжения. Финляндия собирается отказаться от демилитаризованного статуса Аландских остовов
- Два самолета с российским ядерным топливом покинули Финляндию
- СМИ: В Финляндии могут пересмотреть соглашения по Аландским островам
- Донецкая Пасха. ВСУ обстреляли ДНР в православный праздник
- Беженцы из Украины протестуют из-за условий в Нидерландах
- Евросоюз осудил запуск Пхеньяном новой ракеты
- В Голландии раскритиковали передачу $40 млн украинским фермерам
- Вильфанд рассказал о погоде в Москве на предстоящей неделе
- СМИ: победа Трампа на президентских выборах станет катастрофой для Зеленского
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru