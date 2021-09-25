Путин собирается в ближайшее время опять встретиться с Лукашенко
Президент России Владимир Путин заявил о ближайших планах встретиться с белорусским коллегой Александром Лукашенко.
«Я регулярно встречаюсь с Александром Григорьевичем, в ближайшее время еще раз встречусь», - подтвердил он в субботу на встрече с руководителями парламентских политических партий.
Напомним, встреча главы государства с партийными лидерами прошла в режиме видеоконференции.
После подведения итогового распределения мандатов по итогам депутатских выборов пятипроцентный барьер преодолели и прошли в Госдуму пять партий.
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