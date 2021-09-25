Путин собирается в ближайшее время опять встретиться с Лукашенко

«Я регулярно встречаюсь с Александром Григорьевичем, в ближайшее время еще раз встречусь», - подтвердил он в субботу на встрече с руководителями парламентских политических партий.

Напомним, встреча главы государства с партийными лидерами прошла в режиме видеоконференции.

После подведения итогового распределения мандатов по итогам депутатских выборов пятипроцентный барьер преодолели и прошли в Госдуму пять партий.

