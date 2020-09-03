Путин поздравил Си Цзиньпина с годовщиной окончания Второй мировой войны

Советский Союз и Китай приняли главный удар фашизма и милитаризма, ценой наибольших человеческих усилий сумев сокрушить захватчиков, заявил президент РФ Владимир Путин в поздравительной телеграмме председателю КНР Си Цзиньпину по случаю 75-й годовщины окончания Второй мировой войны.

Как сообщает пресс-служба Кремля, Путин отметил, что в военные годы были закалены узы дружбы и взаимопомощи между двумя народами, которые и сегодня способствуют развитию отношений между Россией и Китаем.

Российский лидер в своей телеграмме упомянул о необходимости противостоять попыткам фальсификации истории, героизации нацистов и их пособников, и пересмотра итого Второй мировой войны.

Аналогичную телеграмму Путину отправил и Си Цзиньпин. Председатель КНР выразил готовность объединить усилия с Москвой по защите победы Второй мировой войны и установлению международной справедливости, передаёт телеканал «360».

