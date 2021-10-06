Дипломат: Россия не обязывалась защищать целостность Украины
Россия не брала на себя обязательств принуждать часть Украины оставаться в ее составе вопреки воле граждан, сообщает РИА Новости со ссылкой на заявление представителя российской делегации на заседании Первого комитета Генассамблеи ООН Дениса Лозинского.
По его словам, любые обвинения в адрес Москвы в нарушении обязательств по Будапештскому меморандуму 1994 года относительно гарантий безопасности Украины беспочвенны. Дипломат назвал их «проявлением антироссийской пропаганды».
«Перед лицом разгула национал-радикальных элементов на Украине и в ситуации, когда в стране при поддержке извне произошел государственный переворот с применением силы, реализация населением Крыма и Севастополя права на самоопределение и последующее вхождение в состав РФ стало для него единственно возможным способом защиты своих жизненно важных интересов», — отметил Лозинский.
Так он ответил на заявление директора Департамента международной безопасности министерства внутренних дел Украины Владимир Лакомова. Он обвинил Москву в «нарушении положений» Будапештского меморандума за «оккупацию Крыма».
Как сообщалось, директива главнокомандующего вооруженными силами Украины (ВСУ) Валерия Залужного, разрешившего войскам открывать огонь по ополченцам в Донбассе, свидетельствуют о выходы этой страны из Минских соглашений, заявил в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» подполковник запаса Народной милиции ЛНР Андрей Марочко.
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