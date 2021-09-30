Хитрый восточный лис. Зачем на самом деле к Путину приезжал Эрдоган

Президент Турции Реджеп Таип Эрдоган назвал продуктивными переговоры с российским лидером Владимиром Путиным. Они проходили в Сочи и длились три часа. Встреча лидеров двух стран первой в формате «один на один» была первой за полтора года.

Стороны обсуждали обострение ситуации в Сирии, происходящее в Ливане и Афганистана, вопросы двустороннего сотрудничества, но при этом Эрдоган так и не коснулся темы принадлежности Крыма. Полуостров частью России Турция не признает, но дружить с Россией и сотрудничать хочет.

Политолог, профессор Финансового университета при Правительстве РФ Олег Матвейчев в интервью НСН отметил, что Москве без разницы, признает ли Эрдоган Крым.

«На что это влияет? Любое государство самодостаточно. Как говорил Наполеон, оно не нуждается в признании, как не нуждается в признании Солнце. Для несуверенных стран: Украины, Молдавии, Прибалтики – для них критично, признает их кто-то или нет, потому что от признания и непризнания зависит все их существование. Нам абсолютно на это наплевать, кто что говорил. Каким образом тема Крыма может быть затронута на встрече Путина и Эрдогана? Крым по Конституции является субъектом Российской Федерации. А почему не затронута тема Пензы, Рязани, Камчатки? Этому мы не удивляемся?» - сыронизировал Матвейчев.