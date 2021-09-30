Хитрый восточный лис. Зачем на самом деле к Путину приезжал Эрдоган
Эксперты НСН считают, что Турция надеется на помощь России в разрешении ситуации на севере Сирии.
Президент Турции Реджеп Таип Эрдоган назвал продуктивными переговоры с российским лидером Владимиром Путиным. Они проходили в Сочи и длились три часа. Встреча лидеров двух стран первой в формате «один на один» была первой за полтора года.
Стороны обсуждали обострение ситуации в Сирии, происходящее в Ливане и Афганистана, вопросы двустороннего сотрудничества, но при этом Эрдоган так и не коснулся темы принадлежности Крыма. Полуостров частью России Турция не признает, но дружить с Россией и сотрудничать хочет.
Политолог, профессор Финансового университета при Правительстве РФ Олег Матвейчев в интервью НСН отметил, что Москве без разницы, признает ли Эрдоган Крым.
«На что это влияет? Любое государство самодостаточно. Как говорил Наполеон, оно не нуждается в признании, как не нуждается в признании Солнце. Для несуверенных стран: Украины, Молдавии, Прибалтики – для них критично, признает их кто-то или нет, потому что от признания и непризнания зависит все их существование. Нам абсолютно на это наплевать, кто что говорил. Каким образом тема Крыма может быть затронута на встрече Путина и Эрдогана? Крым по Конституции является субъектом Российской Федерации. А почему не затронута тема Пензы, Рязани, Камчатки? Этому мы не удивляемся?» - сыронизировал Матвейчев.
Некоторые политологи видят в Эрдогане хитроумного восточного политика, который не хочет ругаться с таким мощным и величественным соседом, как Россия, но и своей выгоды в этой ситуации точно не упустит. Профессор Университета экономики и технологий Торговой палаты и биржи Турции Тогрул Исмаил настаивает, что в вопросе Крыма Турция ведет себя честно и «не лавирует», а не признает эту территорию российской из-за международных норм.
«Крым – это очень важная и чувствительная тема для России. Турция это понимает, но, исходя из международных норм, не признает эту территорию российской и считает ее украинской. При этом Турция не присоединилась к санкциям и считает, что этот вопрос не должен решаться таким образом. Это проблема Запада с Россией. Исходя из международных норм, Турция высказывает свое мнение. Может быть, российской стороне это не нравится, но это более честный подход, Анкара не лавирует», - пояснил турецкий политолог в интервью НСН.
Истинная же цель визита Реджепа Таипа Эрдогана в Сочи – это попытка заручиться поддержкой Путина в сирийском вопросе. Ради этого его визит был так быстро организован, уверил Telegram-канал «Радиоточка НСН» старший преподаватель Школы востоковедения НИУ ВШЭ, политолог Андрей Чупрыгин.
«Основная цель визита Эрдогана – ситуация на севере Сирии. Что делать туркам? Они не хотят уходить из Сирии, но мало ли чего они хотят. Сирийские власти не первый год требуют вывода турецких войск из страны. Сейчас произошла эскалация конфликта. Мы часто слышим в новостях, что российские ВКС наносят героические удары по объектам террористов. И, судя по всему, мы приближаемся к моменту, когда сирийские войска при поддержке российских ВКС начнут зачистку на севере страны. По-другому быть просто не может! Потому что речь идет о суверенном государстве, границы которых на севере нарушены Турцией в нарушение всех международных правил», - отметил политолог.
Турецкий лидер также поблагодарил Путина за помощь в борьбе с лесными пожарами. Он выразил соболезнования в связи с гибелью российских сотрудников МЧС, участвовавших в тушении пожаров, и отметил, что только «хороший друг появляется в темный день».
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