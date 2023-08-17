Лукашенко выразил уверенность в переизбрании Путина

«Думаю, что следующий президент в России будет Путин», - сказал глава государства в интервью украинской журналистке Диане Панченко.

Он напомнил, что выборы президента России состоятся через полгода. Сильных соперников у Путина нет, считает Лукашенко.

В интервью газете The New York Times пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Путин уверенно победит на выборах. Он отметил консолидацию общества вокруг главы государства, сообщает «Радиоточка НСН».

