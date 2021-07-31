В Госдуму внесут законопроект о продуктовых сертификатах
В Госдуму повторно внесут законопроект о введении продуктовых сертификатов. Председатель комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов рассказал об этом порталу URA.RU. По его словам, нужно вернуться к программе продовольственных сертификатов. Такое поручение президент России уже давал, но законопроект от ЛДПР был отклонен Госдумой. По мнению Ярослава Нилова, это хорошая, действенная мера, которая должна быть зафиксирована на федеральном уровне. Он считает, что продовольственные сертификаты нуждающимся гражданам должны выдаваться адресно, чтобы они приобретали необходимые продукты питания, причем высокого качества.
Ранее в Госдуме рассказали, как победить бедность. Низкие доходы граждан обусловлены колониальным типом российской экономики, заявил член комитета Госдумы по бюджету и налогам Евгений Фёдоров на пресс-конференции в НСН.
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