В Самаре задержали трех участников нападения на депутата Матвеева

Накануне Матвеев заявил, что в Кировском районе Самары на него напали трое, мужчина был ранен. По словам парламентария, он пострадал, попытавшись вмешаться в конфликт между мигрантами и местными жителями. После ЧП было возбуждено уголовное дело о хулиганстве, напоминает «Свободная пресса».

По данным Следкома, трое фигурантов задержаны, один из них — несовершеннолетний. Правоохранители потребуют ареста злоумышленников.

«С учетом обстоятельств произошедшего и общественного резонанса председатель Следственного комитета поручил и.о. руководителя СУ по Самарской области Колбасину А.И. переквалифицировать действия нападавших на покушение на убийство», — подчеркнули в СК.

