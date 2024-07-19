В Самаре задержали трех участников нападения на депутата Матвеева
Трех участников нападения на депутата Госдумы Михаила Матвеева задержали в Самаре. Об этом сообщили в Следственном комитете.
Накануне Матвеев заявил, что в Кировском районе Самары на него напали трое, мужчина был ранен. По словам парламентария, он пострадал, попытавшись вмешаться в конфликт между мигрантами и местными жителями. После ЧП было возбуждено уголовное дело о хулиганстве, напоминает «Свободная пресса».
По данным Следкома, трое фигурантов задержаны, один из них — несовершеннолетний. Правоохранители потребуют ареста злоумышленников.
«С учетом обстоятельств произошедшего и общественного резонанса председатель Следственного комитета поручил и.о. руководителя СУ по Самарской области Колбасину А.И. переквалифицировать действия нападавших на покушение на убийство», — подчеркнули в СК.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru