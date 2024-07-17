В Сети опубликовали предсказание Жириновского о покушении на Трампа
Кандидат в депутаты гордумы Кургана Павел Вагин опубликовал в Telegram предсказание основателя ЛДПР Владимира Жириновского о покушении на экс-президента США Дональда Трампа.
По его словам, это видеозапись одного из выступлений политика в Госдуме.
«Дональд Трамп что-нибудь не то будет делать — убьют, как Джона Кеннеди. Вот случайно в каком-нибудь штате какой-нибудь сумасшедший взял — и убил», - сказал Жириновский.
Вагин не указал точную дату записи, но отметил, что «Владимир Вольфович всё знал ещё восемь лет назад».
Покушение на Трампа произошло 13 июля во время его выступления на митинге перед сторонниками в Пенсильвании. Политик был ранен в ухо, стрелок ликвидирован, сообщает RT.
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