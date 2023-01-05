Перейдут к действию? Киев пытается втянуть Белоруссию в конфликт на Украине
Украина продолжает провокации с использованием оружия на границе с Белоруссией, на этом фоне эксперты считают, что Киев намеревается толкнуть Минск в конфликт и отвлечь внимание России с других направлений.
Украинские силовики, находящиеся на границе с Белоруссией, совершают в отношении белорусских пограничников провокации с использованием оружия. Об этом сообщил начальник управления пограничного контроля Государственного пограничного комитета Белоруссии.
«Последний случай — в пункте упрощенного пропуска Поддобрянка, когда военнослужащими сопредельного государства наводилось оружие в сторону пограничных нарядов. Оскорбительные жесты, угрожающие, в сторону пограничников», — сказал неназванный начальник управления погранконтроля в видео, опубликованном в Telegram-канале ведомства.
В Госпогранкомитете подчеркнули, что пограничники на провокации не поддаются и готовы к возможным действиям. Вместе с МЧС и Красным Крестом они создали на границе все условия для приема, обогрева и пропуска украинских беженцев.
При этом, по словам офицера погранконтроля, на территории Украины периодически слышны выстрелы и звуки тяжелой техники, а пересекающие границу рассказывают, что с украинской стороны выкопали противотанковый ров глубиной до трех метров и шириной три-четыре метра. Представитель погранслужбы добавил, что особое внимание они уделяют наблюдению за небом и подступам к пунктам пропуска.
Так, в Минске уже не раз заявляли о росте числа провокаций у границы с Украиной. Сообщалось, что украинцы минируют дороги и мосты, ведут усиленное патрулирование, на белорусской территории сбивали украинские беспилотники. При этом президент Белоруссии Александр Лукашенко подчеркивал, что белорусские военные не принимают участия в российской спецоперации, а задачей Минска он называл недопущение ударов по своей территории, в том числе со стороны Польши, Литвы и Латвии. Также Лукашенко отмечал, что западные страны, вероятно, хотели бы вовлечения Минска в конфликт на Украине.
«А вот они (западные страны – ред. НСН) нас толкают в этот конфликт, чтобы разобраться и с Россией, и с Беларусью и выстроить фронт — линию от Питера до Ростова. Чтобы не было этого белорусского балкона, как называют его», — заявлял белорусский лидер.
Между тем некоторые эксперты считают, что Киев всеми силами хочет втянуть Минск в украинский конфликт. Как отмечал белорусский политолог Алексей Дзермант в разговоре с Telegram-каналом «Радиоточка НСН», Украина начала проводить в Белоруссии разведку боем, в результате чего на территорию страны упала украинская ракета комплекса С-300. По его словам, Киев хочет втянуть Минск в украинский конфликт, чтобы отвлечь внимание России с других направлений.
«Киев всегда делает угрожающие заявления в сторону Белоруссии. Думаю, что от угроз они могут перейти к действиям хотя бы для того, чтобы вовлечь Белоруссию в конфликт и отвлечь внимание России с других направлений. Решиться на дальнейший удар они могут. В этом случае, конечно, вовлечение будет выгодно именно для отвлечения основных сил и для того, чтобы внутри Белоруссии посеять панику из-за подобных атак. Пока паники нет, люди понимают обстановку», - говорил Дзермант.
При этом в России неоднократно заявляли, что президент РФ Владимир Путин не собирается уговаривать Лукашенко принять участие в спецоперации на Украине. По словам пресс-секретаря российского президента Дмитрия Пескова, слухи об этом являются глупостью.
Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Киев верит, что Белоруссия не станет стороной конфликта на Украине, но допускает и обратное, и готовится к этому.
«Мы верим, что Белоруссия не втянется (в конфликт – ред. НСН) но провокации есть, провокации будут… Белоруссия под угрозой того, что будет втянута. Мы к этому готовимся», - приводит РИА Новости слова Зеленского.
В октябре 2022 года Александр Лукашенко на совещании с силовиками заявил, что открытие Киевом фронта против Белоруссии безумно с военной точки зрения, но процесс пошел, и к этому Украину толкает Запад. Он также отметил, что НАТО и ряд стран Европы рассматривают варианты возможной агрессии против Белоруссии. Глава белорусского государства подчеркивал, что в связи с обострением на западных границах Союзного государства договорился с российским коллегой Владимиром Путиным о развертывании совместной региональной группировки войск.
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