Совбез Белоруссии считает, что падение украинской ракеты было неслучайным

Маловероятно, что украинская ракета упала в Белоруссии случайно. Об этом заявил в интервью Sputnik Беларусь госсекретарь Совета безопасности страны Александр Вольфович.

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«По всей видимости, здесь реализуется чей-то замысел», — сказал он.

По словам Вольфовича, Украина предпринимает любые пути, чтобы спровоцировать региональный конфликт. Генерал-лейтенант отметил, что в Белоруссии прекрасно понимают, кто стоит за столь безответственными действиями.

Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что падение украинской ракеты в Белоруссии вызывает у Москвы крайнюю обеспокоенность, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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