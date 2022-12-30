Совбез Белоруссии считает, что падение украинской ракеты было неслучайным

«По всей видимости, здесь реализуется чей-то замысел», — сказал он.

По словам Вольфовича, Украина предпринимает любые пути, чтобы спровоцировать региональный конфликт. Генерал-лейтенант отметил, что в Белоруссии прекрасно понимают, кто стоит за столь безответственными действиями.

Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что падение украинской ракеты в Белоруссии вызывает у Москвы крайнюю обеспокоенность, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

