Лукашенко выразил надежду на скорое обсуждение с Европой вопросов безопасности

«Надеюсь, что в скором времени там прислушаются к голосу разума», - приводит РИА Новости слова Лукашенко.

Белорусский лидер отметил, что защита демократии и прогресса «с помощью ограничений и военной силы в отношении наших государств» больше не впечатляет даже местных избирателей в странах Запада.

Ранее, 19 декабря, президент России Владимир Путин прибыл в Минск, где проводит переговоры с Александром Лукашенко. В переговорах лидеров в узком составе планируется также участие глав министерств обороны двух стран, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

