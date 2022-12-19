Лукашенко выразил надежду на скорое обсуждение с Европой вопросов безопасности
Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что Россия и Белоруссия открыты к диалогу с Европой, а также выразил надежду, что скоро получится перейти к конструктивному обсуждению вопросов безопасности и будущего мироустройства.
«Надеюсь, что в скором времени там прислушаются к голосу разума», - приводит РИА Новости слова Лукашенко.
Белорусский лидер отметил, что защита демократии и прогресса «с помощью ограничений и военной силы в отношении наших государств» больше не впечатляет даже местных избирателей в странах Запада.
Ранее, 19 декабря, президент России Владимир Путин прибыл в Минск, где проводит переговоры с Александром Лукашенко. В переговорах лидеров в узком составе планируется также участие глав министерств обороны двух стран, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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