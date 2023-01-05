В погранкомитете Белоруссии рассказали о провокациях с украинской стороны

Государственный пограничный комитет Белоруссии сообщил о периодических провокациях на границе со стороны Украины. Соответствующее видео опубликовано в Telegram-канале ведомства.

Пограничники Белоруссии заявили о провокации Украины на границе

«Последний случай – в пункте упрощенного пропуска Поддобрянка, когда военнослужащими сопредельного государства наводилось оружие в сторону пограничных нарядов. Оскорбительные жесты, угрожающие, в сторону пограничников», — рассказал неназванный начальник управления пограничного контроля.

В Госпогранкомитете отметили, что сотрудники не поддаются на провокации и готовы к различным возможным действиям. Так, на белорусской границе совместно с МЧС и Красным Крестом создали все условия для приема, обогрева и пропуска беженцев с территории Украины.

Кроме того, пограничники уделяют особое внимание наблюдениям за воздушным пространством и подступам к пропускным пунктам.

Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram

ФОТО: РИА Новости / Виктор Толочко
ТЕГИ:ГраницаУкраинаБелоруссия
Получайте свежие материалы на почту

Мы будем регулярно отправлять вам актуальные эксклюзивы и новости! Отписка доступна в письме

Горячие новости

Все новости

партнеры