В погранкомитете Белоруссии рассказали о провокациях с украинской стороны

«Последний случай – в пункте упрощенного пропуска Поддобрянка, когда военнослужащими сопредельного государства наводилось оружие в сторону пограничных нарядов. Оскорбительные жесты, угрожающие, в сторону пограничников», — рассказал неназванный начальник управления пограничного контроля.

В Госпогранкомитете отметили, что сотрудники не поддаются на провокации и готовы к различным возможным действиям. Так, на белорусской границе совместно с МЧС и Красным Крестом создали все условия для приема, обогрева и пропуска беженцев с территории Украины.

Кроме того, пограничники уделяют особое внимание наблюдениям за воздушным пространством и подступам к пропускным пунктам.

