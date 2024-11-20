СМИ: У Украины есть 50 американских ракет ATACMS

В распоряжении Украины есть около 50 ракет ATACMS американского производства, сообщает газета Times.

Байден не подтвердил разрешение Украине на удары ракетами ATACMS по России

Издание пишет, что, несмотря на достаточное количество пусковых установок, эти ракеты в условиях ограниченных поставок остаются в дефиците.

Ранее два чиновника в США заявили, что для удара по Брянской области Вооруженные силы Украины использовали дальнобойные ракеты ATACMS, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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