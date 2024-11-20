СМИ: У Украины есть 50 американских ракет ATACMS
20 ноября 202405:37
В распоряжении Украины есть около 50 ракет ATACMS американского производства, сообщает газета Times.
Издание пишет, что, несмотря на достаточное количество пусковых установок, эти ракеты в условиях ограниченных поставок остаются в дефиците.
Ранее два чиновника в США заявили, что для удара по Брянской области Вооруженные силы Украины использовали дальнобойные ракеты ATACMS, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru