Профессор Орлов: На Западе прислушались к посылу России о недопущении ядерной войны
Политики на Западе прислушались к словам Кремля о недопущении ядерной войны. Об этом заявил профессор МГИМО МИД России, глава ПИР-Центра Владимир Орлов.
Ранее МИД РФ опубликовал заявление, в котором Россия призвала страны ядерной «пятёрки» отказаться от опасных попыток поощрять провокации с оружием массового уничтожения (ОМУ), что «может привести к катастрофическим последствиям».
«Это, конечно, было разъяснение во многом для наших международных партнёров и для наших международных оппонентов», — цитирует Орлова РИА Новости.
Орлов заявил, что военные и другие «серьёзные люди на Западе» вняли посылу России, отмечает RT.
Ранее президент РФ Владимир Путин заявил, что России не нужен ядерный удар по Украине, так как в нём нет политического и военного смысла, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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