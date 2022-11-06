Профессор Орлов: На Западе прислушались к посылу России о недопущении ядерной войны

Ранее МИД РФ опубликовал заявление, в котором Россия призвала страны ядерной «пятёрки» отказаться от опасных попыток поощрять провокации с оружием массового уничтожения (ОМУ), что «может привести к катастрофическим последствиям».

«Это, конечно, было разъяснение во многом для наших международных партнёров и для наших международных оппонентов», — цитирует Орлова РИА Новости.

Орлов заявил, что военные и другие «серьёзные люди на Западе» вняли посылу России, отмечает RT.

Ранее президент РФ Владимир Путин заявил, что России не нужен ядерный удар по Украине, так как в нём нет политического и военного смысла, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

