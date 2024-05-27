Венгрия выступила против кандидатуры Рютте на должность генсека НАТО

Венгрия по-прежнему не поддерживает кандидатуру премьер-министра Нидерландов Марка Рютте на должность генерального секретаря НАТО, так как не доверяет политику, который ранее грозил «поставить Венгрию на колени». Об этом во время пресс-конференции в румынском Тыргу-Муреше заявил венгерский министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Петер Сийярто.

Он подчеркнул, что трудно доверять человеку, высказывающему такие взгляды, если он избирается на руководящую должность в организации, где важно стопроцентное доверие.


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«Очень трудно представить, что человек, который формулирует и отстаивает такую ​​позицию, будет избран главой организации, где стопроцентное доверие имеет принципиальное значение», — подчеркнул Сийярто.

Координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби сообщал, что Вашингтон поддерживает назначение Рюттер на пост генерального секретаря НАТО, передает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Алексей Витвицкий
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