Венгрия выступила против кандидатуры Рютте на должность генсека НАТО
Венгрия по-прежнему не поддерживает кандидатуру премьер-министра Нидерландов Марка Рютте на должность генерального секретаря НАТО, так как не доверяет политику, который ранее грозил «поставить Венгрию на колени». Об этом во время пресс-конференции в румынском Тыргу-Муреше заявил венгерский министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Петер Сийярто.
Он подчеркнул, что трудно доверять человеку, высказывающему такие взгляды, если он избирается на руководящую должность в организации, где важно стопроцентное доверие.
«Очень трудно представить, что человек, который формулирует и отстаивает такую позицию, будет избран главой организации, где стопроцентное доверие имеет принципиальное значение», — подчеркнул Сийярто.
Координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби сообщал, что Вашингтон поддерживает назначение Рюттер на пост генерального секретаря НАТО, передает «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru