Венгрия выступила против кандидатуры Рютте на должность генсека НАТО

Венгрия по-прежнему не поддерживает кандидатуру премьер-министра Нидерландов Марка Рютте на должность генерального секретаря НАТО, так как не доверяет политику, который ранее грозил «поставить Венгрию на колени». Об этом во время пресс-конференции в румынском Тыргу-Муреше заявил венгерский министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Петер Сийярто.

Он подчеркнул, что трудно доверять человеку, высказывающему такие взгляды, если он избирается на руководящую должность в организации, где важно стопроцентное доверие.



