Путин считает, что Киев может попытаться отвоевать Крым

Украина может попытаться отвоевать Крым. Об этом заявил во время внеочередного заседания Совета Безопасности президент РФ Владимир Путин.

По его словам, есть угроза того, что Киев начнет отвоевывать полуостров, потому что он не признает его вхождение в состав России. НАТО, по словам Путина, включится в эти события.

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Конфликта не будет, если Россия и США смогут договориться о безопасности на европейском континенте, заявил НСН немецкий политолог Александр Рар.

«Саммит нужен для того, чтобы предотвратить войну в Европе, а может даже и мировую войну. Все, что происходит – это не шутки. Ключ к решению нынешней проблемы лежит в Вашингтоне и в Москве гораздо больше, чем в Китае. Он не лежит и в Европейском союзе», - считает политолог.

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:КрымВладимир Путин
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