Путин считает, что Киев может попытаться отвоевать Крым

Конфликта не будет, если Россия и США смогут договориться о безопасности на европейском континенте, заявил НСН немецкий политолог Александр Рар.

«Саммит нужен для того, чтобы предотвратить войну в Европе, а может даже и мировую войну. Все, что происходит – это не шутки. Ключ к решению нынешней проблемы лежит в Вашингтоне и в Москве гораздо больше, чем в Китае. Он не лежит и в Европейском союзе», - считает политолог.

