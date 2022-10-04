Единогласное решение: Процедура признания новых субъектов РФ близится к завершению
В Совете Федерации сегодня рассмотрят законы о вхождении Донецкой и Луганской народных республик, Запорожской и Херсонской областей в состав Российской Федерации. Затем их должен подписать президент, после чего они будут опубликованы и вступят в силу.
В Совете Федерации сегодня рассмотрят законы о вхождении Донецкой и Луганской народных республик, Запорожской и Херсонской областей в состав Российской Федерации. Сенаторам предстоит также ратифицировать договоры об образовании в составе Российской Федерации новых субъектов.
Вчера Госдума на пленарном заседании единогласно ратифицировала договоры и приняла федеральные конституционные законы о вхождении новых регионов в состав России.
Депутат Госдумы от крымского региона Константин Бахарев рассказал, что юридическая процедура оформления конституционного статуса новых субъектов федерации займет несколько дней, ее планируется завершить уже на этой неделе.
«Теперь федеральные конституционные законы должен одобрить Совет Федерации, а затем подписать президент страны. После этого они будут опубликованы, вступят в силу и все юридические процедуры будут завершены», - отметил он.
Ранее спикер верхней палаты парламента Валентина Матвиенко заявила, что Совфед РФ поддержит волю жителей ДНР и ЛНР, Запорожской и Херсонской областей.
Церемония подписания документов состоялась 30 сентября в Кремле. В них, в частности, прописано, что пределы субъектов будут определяться границами территории, которые «существовали на день их образования и принятия в состав России». Определено, что будут образованы две республики и две области с сохранением существующих названий. Их руководителям присвоят статус губернаторов.
Конституционный суд РФ уже вынес четыре постановления с одобрением договоров о присоединении территорий.
На референдумах за вхождение в состав РФ в ДНР и ЛНР проголосовали 99,23% и 98,42% соответственно, в Запорожской области — 93,11%, в Херсонской области — 87,05%.
При этом в республиках надеются, что все «ключевые» решения Москвы после референдумов будут приняты в ближайшее время. Так, офицер Народной милиции ЛНР подполковник Андрей Марочко завил НСН, что обстрелы ВСУ после проведения референдума усиливаются, оттеснение противника на безопасное расстояние невозможно без поддержки российской армии.
«Это будет продолжаться до тех пор, пока противника не отбросят на то расстояние, с которого он не сможет обстреливать территорию республик. Это возможно только при поддержке армии России и ключевых решений, которые, полагаю, в ближайшее время будут приняты, после того, как мы вернемся в состав Росси. Должен быть некий переходный период, поскольку нужно подогнать и законодательную базу под российские законы, и решить ряд других организационных и технических вопросов. Пройдет не один день, прежде чем территории войдут в состав России», — заявил Марочко.
Со своей стороны, глава Крыма Аксёнов заявил, что после проведения референдумов в Донбассе и в контролируемых российскими военными Херсонской и Запорожской областях и вхождения их в состав России, специальная военная операция получит статус контртеррористической операции.
При этом пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отметил, что в вопросе границ Херсонской и Запорожской областей власти продолжат советоваться с населением. По словам пресс-секретаря, «любая конфигурация будет зависеть только от воли людей, которые проживают на той или иной территории».
На Западе заявили о непризнании референдумов о вступлении в состав России сразу же после завершения голосования. Власти США, Великобритании и Германии осудили мероприятие еще до обнародования результатов. Признавать результаты не планируют Финляндия, Сербия, Турция, Казахстан. В ООН также осудили прошедшие референдумы.
Северная Корея поддержала результаты прошедших в республиках Донбасса, Запорожской и Херсонской областях референдумов о вхождении в состав России. Об этом сегодня сообщило Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК) со ссылкой на заявление МИД КНДР.
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