Единогласное решение: Процедура признания новых субъектов РФ близится к завершению

В Совете Федерации сегодня рассмотрят законы о вхождении Донецкой и Луганской народных республик, Запорожской и Херсонской областей в состав Российской Федерации. Сенаторам предстоит также ратифицировать договоры об образовании в составе Российской Федерации новых субъектов.

Вчера Госдума на пленарном заседании единогласно ратифицировала договоры и приняла федеральные конституционные законы о вхождении новых регионов в состав России.

Депутат Госдумы от крымского региона Константин Бахарев рассказал, что юридическая процедура оформления конституционного статуса новых субъектов федерации займет несколько дней, ее планируется завершить уже на этой неделе.

«Теперь федеральные конституционные законы должен одобрить Совет Федерации, а затем подписать президент страны. После этого они будут опубликованы, вступят в силу и все юридические процедуры будут завершены», - отметил он.



Ранее спикер верхней палаты парламента Валентина Матвиенко заявила, что Совфед РФ поддержит волю жителей ДНР и ЛНР, Запорожской и Херсонской областей.