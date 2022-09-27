Матвиенко: Совфед рассмотрит вопрос вхождения новых территорий в состав РФ 4 октября

Совет Федерации может рассмотреть вопрос о вхождении новых субъектов в состав России 4 октября. Об этом сообщила спикер верхней палаты парламента Валентина Матвиенко.

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По ее словам, если такая воля будет выражена со стороны жителей ДНР и ЛНР, Запорожской и Херсонской областей, то Совфед РФ их поддержит. Матвиенко добавила, что для этого не требуется созывать внеочередное заседание палаты.

Ранее сегодня председатель комитета Совета федерации по конституционному законодательству Андрей Клишас сообщил, что в очередной раз Совфед соберётся 4 октября.

После референдума в Крыму в 2014 о статусе полуострова Совет федерации собрался на внеочередное заседание, на котором одобрил два закона о принятии республики в состав Российской Федерации.

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:РеферендумВалентина Матвиенко
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