В Госдуме заявили, что оформление статуса новых субъектов РФ займет несколько дней
Юридическую процедуру оформления конституционного статуса новых субъектов РФ планируется завершить уже на этой неделе. Об этом сообщил депутат Госдумы от крымского региона Константин Бахарев.
Как отметил парламентарий, процедура займет несколько дней, пишет «Свободная пресса».
«Работу планируется завершить на текущей неделе. Теперь федеральные конституционные законы должен одобрить Совет Федерации, а затем подписать президент страны. После этого они будут опубликованы, вступят в силу и все юридические процедуры будут завершены», — рассказал Бахарев в беседе с РИА Новости.
В республиках Донбасса, Херсонской и Запорожской областях 23-27 сентября прошли референдумы, в ходе которых жители проголосовали за вхождение этих территорий в состав России. Президент Владимир Путин и главы четырех регионов 30 сентября подписали соглашения о включении новых территорий в состав РФ. Позже Госдума ратифицировала договоры и приняла федеральные конституционные законы о присоединении регионов, пишет Газета.ру.
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