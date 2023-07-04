Песков: Все беспилотники, атаковавшие Москву, уничтожили или нейтрализовали
Все беспилотники, атаковавшие сегодня Москву, были уничтожены или нейтрализованы, сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков, передает РИА Новости.
«Это абсолютный факт», - заявил он, говоря об отражении атаки. Он добавил, что в Кремле не могут давать профессиональную оценку работы системы защиты от подобных нападений.
Накануне Минобороны сообщило, что утром 4 июля Украина попыталась атаковать пятью беспилотниками объекты в Новой Москве и Московской области. Отмечается, что четыре БПЛА на территории Новой Москвы были уничтожены средствами ПВО. Еще один БПЛА был подавлен средствами радиоэлектронной борьбы (РЭБ) и потерпел крушение на территории Одинцовского района.
Киев начал усиливать атаку беспилотников на Москву и Подмосковье, потому что ВСУ начинают все больше развивать наступление, заявил директор Центра военно-политических исследований МГИМО Алексей Подберезкин в интервью «Радиоточке НСН». Он отметил, что перед саммитом НАТО в Вильнюсе Киев хочет показать Западу хоть какую-то активность.
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