Комсомольский проспект в Москве перекрыт после обнаружения осколков беспилотника

Они обнаружены на Комсомольском проспекте, 17. По предварительным данным, пострадавших нет. На месте работают полицейские и экстренные службы.

Движение по проспекту от центра Москвы в сторону области перекрыто, сообщил в Telegram столичный департамент транспорта.

На днях два беспилотных летательных аппарата упали на территории поселения Вороновское в Новой Москве, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

