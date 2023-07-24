Комсомольский проспект в Москве перекрыт после обнаружения осколков беспилотника

На Комсомольском проспекте в Москве нашли обломки беспилотного летательного аппарата, сообщает ТАСС.

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Они обнаружены на Комсомольском проспекте, 17. По предварительным данным, пострадавших нет. На месте работают полицейские и экстренные службы.

Движение по проспекту от центра Москвы в сторону области перекрыто, сообщил в Telegram столичный департамент транспорта.

На днях два беспилотных летательных аппарата упали на территории поселения Вороновское в Новой Москве, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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