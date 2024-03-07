В Дагестане при обрушении скалы пострадали два человека

Происшествие произошло в 19:30 мск на 37-м километре автомобильной дороги Буйнакск - Чирката. В этот момент там проезжали автомобили LADA Kalina и ВАЗ 2110.

Вследствие обрушения скалы пострадали пассажиры LADA. Автомобиль ВАЗ 2110 получил повреждения.

Пострадавших госпитализировали в медицинские учреждения. Движение по дороге восстановлено.

Ранее на хребте горы Чалки в районе Судака на юге Крымского полуострова спасли двух туристок, передает «Радиоточка НСН».

