В Дагестане при обрушении скалы пострадали два человека
При обвале скальных пород в горах Дагестана пострадали два человека, сообщил Дагестанавтодор в своем Telegram-канале.
Происшествие произошло в 19:30 мск на 37-м километре автомобильной дороги Буйнакск - Чирката. В этот момент там проезжали автомобили LADA Kalina и ВАЗ 2110.
Вследствие обрушения скалы пострадали пассажиры LADA. Автомобиль ВАЗ 2110 получил повреждения.
Пострадавших госпитализировали в медицинские учреждения. Движение по дороге восстановлено.
Ранее на хребте горы Чалки в районе Судака на юге Крымского полуострова спасли двух туристок, передает «Радиоточка НСН».
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