Подозреваемые в убийстве Катаргиной в Екатеринбурге арестованы

Суд в Екатеринбурге принял решение об аресте троих подозреваемым в убийстве Ксении Каторгиной при продаже автомобиля. Марат Ахметвалиев, Михаил Федорович и Екатерина Меньшикова отправлены в следственный изолятор на два месяца, передает «ФедералПресс».

27-летняя Ксения Каторгина была убита, когда приехала показать потенциальным покупателям свою машину Audi Q5. Деньги ей понадобились для погашения ипотечного кредита.

Как отмечает Ura.ru, её машину спустя несколько дней после исчезновения нашли в Челябинске. Перекупщик сообщил в полицию, что обнаружил в салоне замытые пятна крови. По горячим следам задержали подозреваемых, а накануне в Екатеринбурге нашли тело убитой. Похороны Ксении Катаргиной пройдут завтра в ее родном городе Каменск-Уральск.

