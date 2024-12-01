«По барам…»: В клубах Москвы и Питера прошли рейды

Сообщается, что проверки были связаны с возможным распространением запрещенных веществ и пропагандой экстремистских движений. 

За последние пару дней сразу в нескольких ночных заведениях Москвы и Санкт-Петербурга прошли рейды. Как объяснили правоохранители, проверки были вызваны сообщениями о том, что в этих клубах распространялись запрещенные вещества и велась пропаганда запрещенного в России и признанного экстремистским в стране международного движения ЛГБТ. Кстати, один из клубов, в котором провели рейд, был ранее связан с «голой вечеринкой» блогера Анастасии Ивлеевой.

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ПО БАРАМ В УГАРЕ

Первые рейды силовики провели еще вечером пятницы, 29 ноября. Правоохранители проверили сразу несколько ночных клубов Москвы, в том числе «Арму». Бывшее название этого заведения «Мутабор». Именно там в конце 2023 года прошла нашумевшая «голая вечеринка» Анастасии Ивлеевой».

Очевидцы сообщили, что сотрудники ОМОН и других спецподразделений ворвались в заведение ближе к 02:00 часам ночи. Всех посетителей положили лицом в пол, после чего начался обыск, сообщает Telegram-канала «Baza». Также отмечалось, что возле клубов стояли автозаки.

По информации издания, проверки также прошли в крупных клубах «Mono» и «Simach». Они расположены на Покровском и Тверском бульварах соответственно. Сообщалось и о проверке «Inferno». Однако позже в Telegram-канале «Simach» опровергли информацию о рейде в заведении.

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«Со стороны команды "Simach" хотим опровергнуть информацию о спецмероприятиях полиции в нашем проекте ночью с 29 на 30 ноября. Она является недостоверной. Ночь прошла в обычном режиме, и никаких оперативных мероприятий в нашем ресторане не было», - говорится в публикации.

Известно, что во время рейда посетителей «Армы» продержали в клубе более трех часов. Десятки любителей «потусоваться» были задержали. Некоторых «тусовщиков» даже отправили на медосвидетельствование, передает «Baza».

Вечером субботы, 30 ноября, силовики также устроили рейд в московском клубе «Contact», расположенном на Вишневой улице. Там проходила бесплатная вечеринка для подростков «14+», сообщает Telegram-канала «Mash». Очевидцы рассказали, что одного из участников «тусовки» задержали. Известно, что парень, увидев полицейских, разбил бутылку с алкоголем. При этом также сообщалось, что клуб посещали дети и младше 14-и лет. Отмечалось, что они якобы просто отправляли деньги охранникам на карты для того, чтобы попасть в этот клуб.

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«ОБЛАВА» В КУЛЬТУРНОЙ СТОЛИЦЕ

30 ноября в Санкт-Петербурге силовики «посетили» концерт рэпера Mayot (Артем Никитин) в клубе «Base». По информации Telegram-канала «Shot» сотрудники ОМОН ворвались в заведение еще до начала выступления чуть позже 18:00. При этом часть зрителей так и осталась на улице, не успев войти в здание, так как двери в клуб силовики закрыли. По данным издания «Фонтанка», в бар прибыла полиция, представители администрации Калининского района и передвижная лаборатория.

Позже «Baza» сообщила, что рейд на концерте Mayot может быть связан с отравлением двух подростков. Неделю назад в «Base» на Кондратьевском проспекте кто-то продал несовершеннолетним неизвестное вещество. 22 ноября подростков обнаружили в тяжелом состоянии и без сознания после концерта рэпера Uglystephan. Когда они пришли в себя, то рассказали, что незнакомец продал им неизвестное вещество, после которого им стало плохо.

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ПОЧЕМУ «НАКРЫЛИ»?

Изначально о причинах рейдов не сообщалось, но позже стало известно, что проверки ночной жизни двух столиц связаны с распространением запрещенных веществ и пропагандой ЛГБТ (международное общественное движение ЛГБТ признано экстремистским в России и запрещено). Сообщалось, что посетителей клубов, в которых прошли рейды, проверяли на наркотическое опьянение и пытались обнаружить у них пакетики с запрещенным содержимым.

Очевидцы также рассказывали, что участники вечеринок в одном из клубов, в котором проходил рейд, высказывались против спецоперации.

«Немного посидели и начали замечать, что здесь музыка запрещенных в стране исполнителей, и диджей начал оставлять комментарии против СВО. Больше всего, конечно, поразили эти комментарии к песням», - передают «Известия» слова одной из посетительниц клуба «Mono».

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Управление МВД Москвы на своем официальном сайте также сообщило, что в заведении на Складочной улице была проведена проверка для «выявления незаконной деятельности».

«По оперативной информации, в клубе осуществлялась пропаганда идеологии запрещенного на территории РФ движения ЛГБТ», - говорится в публикации.

СМИ также сообщили, что в ходе проверки в указанном заведении силовики нашли оружие и предположительно нелегальный алкоголь без акциза. Полицейские изъяли смартфоны, ноутбуки, видеокамеры и другие предметы, имеющие значение «для принятия процессуального решения».

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До этого глава профсоюза сотрудников полиции Москвы Михаил Пашкин в интервью НСН предупредил, что полномочия МВД, направленные на укрепления традиционных ценностей, будут связаны с рейдами ночных заведений и мониторингом СМИ.

«Думаю, участятся рейды ночных заведений. Также нужно мониторить СМИ, чтобы пресекать призывы к педофилии, решать вопрос возбуждением уголовного дела или блокировкой этих сайтов. Это и есть сохранение традиционных ценностей», - добавил он.

Ранее был опубликован проект изменений в положение о Министерстве внутренних дел, согласно которому новой задачей МВД может стать сохранение и укрепление традиционных российских духовно-нравственных ценностей, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости/Наталья Селиверстова
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