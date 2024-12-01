«По барам…»: В клубах Москвы и Питера прошли рейды

ПО БАРАМ В УГАРЕ

Первые рейды силовики провели еще вечером пятницы, 29 ноября. Правоохранители проверили сразу несколько ночных клубов Москвы, в том числе «Арму». Бывшее название этого заведения «Мутабор». Именно там в конце 2023 года прошла нашумевшая «голая вечеринка» Анастасии Ивлеевой».

Очевидцы сообщили, что сотрудники ОМОН и других спецподразделений ворвались в заведение ближе к 02:00 часам ночи. Всех посетителей положили лицом в пол, после чего начался обыск, сообщает Telegram-канала «Baza». Также отмечалось, что возле клубов стояли автозаки.

По информации издания, проверки также прошли в крупных клубах «Mono» и «Simach». Они расположены на Покровском и Тверском бульварах соответственно. Сообщалось и о проверке «Inferno». Однако позже в Telegram-канале «Simach» опровергли информацию о рейде в заведении.