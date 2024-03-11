Участника «голой вечеринки» наказали за пропаганду нетрадиционных отношений

Как говорится в решении суда, штраф мужчине выписали по статье КоАП о «пропаганде нетрадиционных сексуальных отношений и (или) предпочтений, смены пола».



Ранее Ивлееву оштрафовали за «голую вечеринку» на 100 тысяч рублей. За участие в вечеринке рэпер Vacío, щеголявший в одном носке, заплатил штраф в 200 тысяч рублей и получил 15 суток ареста.

Ранее Лефортовский районный суд столицы зарегистрировал новое исковое заявление к блогеру Ивлеевой и клубу «Мутабор» из-за «голой» вечеринки, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

