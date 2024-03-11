Участника «голой вечеринки» наказали за пропаганду нетрадиционных отношений
Некий Вячеслав Большаков, принимавший участие в «голой вечеринке» блогера Анастасии Ивлеевой, был оштрафован судом на 200 тысяч рублей, сообщает РИА Новости.
Как говорится в решении суда, штраф мужчине выписали по статье КоАП о «пропаганде нетрадиционных сексуальных отношений и (или) предпочтений, смены пола».
Ранее Ивлееву оштрафовали за «голую вечеринку» на 100 тысяч рублей. За участие в вечеринке рэпер Vacío, щеголявший в одном носке, заплатил штраф в 200 тысяч рублей и получил 15 суток ареста.
Ранее Лефортовский районный суд столицы зарегистрировал новое исковое заявление к блогеру Ивлеевой и клубу «Мутабор» из-за «голой» вечеринки, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru