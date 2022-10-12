ФСБ задержала украинца, готовившего теракт на транспортном терминале в Брянске

Правоохранители задержали гражданина Украины, прибывшего из Киева транзитом через Эстонию в одну из приграничных областей РФ, отмечает телеканал «360». Злоумышленник готовил атаку по заданию Службы безопасности Украины (СБУ).

У задержанного изъяли взрывное устройство массой около 3 кг в тротиловом эквиваленте, изготовленное им на основе боевой части противотанковой управляемой ракеты. Возбуждено дело по статье о приготовлении к теракту, а также по статье «Незаконные приобретение, передача, сбыт, хранение, пересылка или ношение взрывчатых веществ или взрывных устройств в составе организованной группы».

«Фигурант в содеянном раскаялся и сотрудничает со следствием», - цитирует РИА Новости сообщение ЦОС ФСБ.

В сентябре ФСБ предотвратила планировавшийся украинскими спецслужбами взрыв на объекте нефтегазового комплекса, который поставляет энергоносители в Турцию и Европу, напоминает «Свободная пресса».

