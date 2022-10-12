ФСБ задержала украинца, готовившего теракт на транспортном терминале в Брянске
ФСБ предотвратила подготовку спецслужбами Украины диверсионно-террористического акта, который планировалось совершить на одном из транспортно-логистических терминалов в Брянске. Об этом сообщили в Центре общественных связей ФСБ.
Правоохранители задержали гражданина Украины, прибывшего из Киева транзитом через Эстонию в одну из приграничных областей РФ, отмечает телеканал «360». Злоумышленник готовил атаку по заданию Службы безопасности Украины (СБУ).
У задержанного изъяли взрывное устройство массой около 3 кг в тротиловом эквиваленте, изготовленное им на основе боевой части противотанковой управляемой ракеты. Возбуждено дело по статье о приготовлении к теракту, а также по статье «Незаконные приобретение, передача, сбыт, хранение, пересылка или ношение взрывчатых веществ или взрывных устройств в составе организованной группы».
«Фигурант в содеянном раскаялся и сотрудничает со следствием», - цитирует РИА Новости сообщение ЦОС ФСБ.
В сентябре ФСБ предотвратила планировавшийся украинскими спецслужбами взрыв на объекте нефтегазового комплекса, который поставляет энергоносители в Турцию и Европу, напоминает «Свободная пресса».
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