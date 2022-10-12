По делу о подрыве Крымского моста задержали восемь человек

В пресс-релизе ведомства указано, что организатором теракта на мосту через Керченский пролив являлось Главное управление разведки Минобороны (ГУР МО) Украины, его руководитель Кирилл Буданов, сотрудники и агентура. Взрывное устройство было спрятано в рулонах со строительной полиэтиленовой пленкой.

Известно, что в начале августа груз был отправлен из одесского порта в болгарский Русе, оттуда он проследовал в грузинской Поти, затем в Армению. Груз был растаможен в ереванском терминале «Трансальянс» с 29 сентября по 3 октября, документы на него сотрудники терминала подделали. На следующий день после отправки из Еревана взрывное устройство пересекло российско-грузинскую границу в пункте пропуска «Верхний Ларс», два дня спустя рулоны разгрузили на оптовой базе в Армавире. Затем при содействии граждан Украины Романа Ивановича Соломко и Владимира Васильевича Злоба, а также пятерых российских подданных документы на груз были снова изменены. Все перемещения контролировал сотрудник ГУР МО Украины, представлявшийся участникам схемы как «Иван Иванович», говорится в сообщении российской спецслужбы.

Ранее стало известно, что ФСБ задержала украинца, готовившего теракт на транспортном терминале в Брянске. Об этом пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН».

