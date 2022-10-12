«Ликвидация» по закону: Экс-сотрудник ФСБ о судьбе организаторов теракта в Крыму

Россия не будет заниматься ликвидацией организаторов теракта на Крымском мосту, все соучастники будут установлены и привлечены к ответственности по закону, заявил депутат Госсовета Крыма, экс-сотрудник ФСБ Сергей Дремов в беседе с НСН.

Накануне в ФСБ сообщили, что организатором теракта на Крымском мосту является глава военной разведки Украины Кирилл Буданов. Также были установлены 12 соучастников преступления из России, Украины и Армении.

«У нас нет в Уголовном кодексе наказания «ликвидация». Раз возбудили дело, необходимо установить заказчиков, исполнителей, их соучастников и привлечь по закону. А говорить о ликвидации могут только такие государства как Украина», - отметил Дремов.

По его словам, органы безопасности уже пересмотрели досмотровые мероприятия, на данный момент в Крыму никакой паники нет.