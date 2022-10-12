«Ликвидация» по закону: Экс-сотрудник ФСБ о судьбе организаторов теракта в Крыму
Сергей Дремов и Виталий Демидкин оценили оперативную работу служб по поиску организаторов взрыва Крымского моста, отметив, что обычно на разработку преступников уходят месяцы.
Россия не будет заниматься ликвидацией организаторов теракта на Крымском мосту, все соучастники будут установлены и привлечены к ответственности по закону, заявил депутат Госсовета Крыма, экс-сотрудник ФСБ Сергей Дремов в беседе с НСН.
Накануне в ФСБ сообщили, что организатором теракта на Крымском мосту является глава военной разведки Украины Кирилл Буданов. Также были установлены 12 соучастников преступления из России, Украины и Армении.
«У нас нет в Уголовном кодексе наказания «ликвидация». Раз возбудили дело, необходимо установить заказчиков, исполнителей, их соучастников и привлечь по закону. А говорить о ликвидации могут только такие государства как Украина», - отметил Дремов.
По его словам, органы безопасности уже пересмотрели досмотровые мероприятия, на данный момент в Крыму никакой паники нет.
Со своей стороны, полковник запаса подразделения «Альфа» ЦСН ФСБ Виталий Демидкин оценил оперативную работу служб – организатор теракта был установлен за четыре дня.
«Четыре дня — это просто великолепная работа. Очень оперативно сработано, людей порой разрабатывают месяцами, годами, если это касается изменников родины, а здесь так быстро найти — это блестящая работа. Конечно, с одной стороны, технологии так шагнули, с другой, неоднократно говорилось, что мы знаем все ячейки спящие, людей, которые находятся на нашей территории. Иногда мы не можем их задержать, потому что нет какой-то фактуры, а здесь, видимо, что-то срослось и вышло моментально», - объяснил собеседник НСН.
Ранее спикер Госдумы Вячеслав Володин заявил, что киевский режим превратился в террористический, а украинский народ стал заложником «нацистской политики» своих властей. По мнению Володина, украинский президент, отдающий приказы на совершение терактов, встал в один ряд с международными террористами.
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