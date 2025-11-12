На Ставрополье из-за падения обломков БПЛА произошел пожар в промзоне

ЦБ включит крупные переводы самому себе по СБП в признаки мошеннических Австралия отсудила у России земельный участок под строительство посольства Суд в Забайкалье рассмотрит дело о контрабанде леса На Земле началась очень сильная магнитная буря максимального уровня Психиатр-нарколог заявил, что пугающие картинки на бутылках вынудят задуматься тех, кто только начал злоупотреблять спиртным