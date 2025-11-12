На Ставрополье из-за падения обломков БПЛА произошел пожар в промзоне
12 ноября 202508:38
Пожар произошел из-за падения обломков украинских БПЛА в Ставропольском крае. Об этом написал глава региона Владимир Владимиров в своем Telegram-канале.
Как отметил губернатор, ПВО отразила атаку дронов над Буденновским округом.
«От обломков сбитых БПЛА на территории промзоны Буденновска произошло возгорание», — написал Владимиров.
Пострадавших в результате ЧП нет, повреждений жилых домов не зафиксировано.
Ранее в Минобороны сообщили, что ночью 12 ноября в Ставропольском крае сбили четыре беспилотника ВСУ, пишет Ura.ru.
