На Ставрополье из-за падения обломков БПЛА произошел пожар в промзоне

Пожар произошел из-за падения обломков украинских БПЛА в Ставропольском крае. Об этом написал глава региона Владимир Владимиров в своем Telegram-канале.

Как отметил губернатор, ПВО отразила атаку дронов над Буденновским округом.

«От обломков сбитых БПЛА на территории промзоны Буденновска произошло возгорание», — написал Владимиров.

Пострадавших в результате ЧП нет, повреждений жилых домов не зафиксировано.

Ранее в Минобороны сообщили, что ночью 12 ноября в Ставропольском крае сбили четыре беспилотника ВСУ, пишет Ura.ru.


ФОТО: РИА Новости / Светлана Шевченко
