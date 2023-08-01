Теракты на территории России свидетельствуют о военной слабости киевского режима и ведут президента Украины Владимира Зеленского к преждевременной смерти. Об этом заявил бывший аналитик ЦРУ Ларри Джонсон в интервью YouTube-каналу Judging Freedom.

После терактов с беспилотниками в Москве Зеленский заявил, что Украина «становится сильнее», и назвал справедливыми атаки на гражданскую инфраструктуру. Джонсон считает, что подобные действия ведут украинского президента к «преждевременной смерти».

«Такова реальность, это акт отчаяния номер один. Во-вторых, вы должны спросить: ребята, если вы можете это сделать, почему вы не поражаете российские военные объекты, которые терзают ваши войска на местах», — указал экс-аналитик ЦРУ.

Как напомнил эксперт, 90% переданных Киеву боевых машин США, были уничтожены российскими военными в ходе одной атаки. При этом Украина не может ничего противопоставить армии России в качестве военного удара на поле боя, пишет RT. Киев лишь «продолжает атаковать миллиард других целей и рассказывать об этом небылицы», отмечает РЕН ТВ.

Джонсон добавил, что Россия продолжает наступать, пока ВСУ «стремительно проигрывают».

В воскресенье украинские беспилотники атаковали Москву. В столичный регион направили три дрона, один аппарат врезался в одну из башен «Москва-сити», еще два рухнули на территории делового центра. Также беспилотник был уничтожен средствами противовоздушной обороны над Одинцовским районом Подмосковья.

