Захарова заявила, что Зеленский терактами компрометирует Вашингтон

Президент Украины Владимир Зеленский компрометирует Вашингтон террористическими акциями в отношении гражданской инфраструктуры. Об этом заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.

«Зачем это Зеленскому? Во-первых, нутро такое, гнилое, служащее тьме. Во-вторых, шантаж Белого дома на предмет еще большей "помощи". А вот зачем это [президенту США Джо] Байдену, летящей походкой вступающему в предвыборный период?» — написала дипломат в своем Telegram-канале.

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Как отметила Захарова, тема терроризма будет все плотнее ассоциироваться с либерализмом в США, заводя страну в «идеологический цугцванг».

«Выход из него американцы исторически находили хирургический», — добавила дипломат.

В минувшее воскресенье украинские беспилотники атаковали Москву, один дрон врезался в башню «Москва-сити», еще два упали на территории делового центра. Кроме того, беспилотник был уничтожен средствами противовоздушной обороны над Одинцовским районом Подмосковья, пишет Ura.ru. После терактов Зеленский заявлял, что Украина «становится сильнее», и называл справедливыми атаки на гражданскую инфраструктуру.

Ночью 1 августа Украина вновь атаковала Москву и Подмосковье беспилотниками: два аппарата сбили, еще один был подавлен системой радиоэлектронной борьбы (РЭБ), после чего рухнул на территории «Москва-Сити». Никто не пострадал, отмечает RT.

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:СШАУкраинаВладимир ЗеленскийМИД РФМария Захарова

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