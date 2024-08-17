СМИ: Двум экс-сотрудникам ФСБ дали 9 лет колонии за взятки от пастора

Двух бывших сотрудников ФСБ Евгения Лобанова и Дениса Карманова приговорили к девяти годам лишения свободы с отбыванием наказания в колонии строгого режима по делу о взятке в особо крупном размере. Об этом сообщает «Коммерсантъ».

Отмечается, что второго фигуранта дела 235-й гарнизонный военный суд Москвы также осудил за незаконный оборот оружия и боеприпасов, приговорив обоих осужденных к штрафу в 39,3 млн рублей. К тому же, после освобождения Лобанов и Карманов три года не смогут занимать руководящие посты в госведомствах.

Правонарушители служили во второй службе ФСБ в подразделении по защите конституционного строя. По версии следствия, в 2023 году офицеры вынудили представителей храма Святого Людовика Французского на Малой Лубянке и других служащих римско-католической церкви платить им взятки. Известно, что в общей сложности им удалось получить более 19,9 млн рублей «за покровительство в системе арбитражных судов и органах государственной власти».

Карманов и Лобанов признали свою вину, но настаивали на том, что они якобы не могли оказывать влияние на чиновников и судей. В связи с этим они требовали переквалифицировать их дело из взяточничества на менее тяжкое мошенничество в особо крупном размере. В итоге суд согласился с позицией обвинения.