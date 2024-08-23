СМИ: Заключённые ИК-19 в Волгоградской области не поддержали террористов

Заключённые колонии №19 в Волгоградской области, где в пятницу, 23 августа, произошёл захват заложников, не поддержали ни одного из террористов.

Об этом сообщило RT со ссылкой на источник.

Жена раненого сотрудника колонии под Волгоградом рассказала о его состоянии

Он утверждает, что все осуждённые, помимо этих четверых, были против, они не поддержали ни одного из террористов.

Сегодня заключённые исправительной колонии №19 в Волгоградской области захватили заложников. Четыре сотрудника ФСИН погибли, также от действий преступников пострадали четверо осуждённых, заявили в ведомстве.

Ранее в Росгвардии заявили, что снайперы нейтрализовали четверых заключённых, взявших в заложники сотрудников ИК-19.



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ФОТО: Росгвардия
ТЕГИ:Волгоградская ОбластьЗаложникиКолония

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