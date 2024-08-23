СМИ: Заключённые ИК-19 в Волгоградской области не поддержали террористов
Заключённые колонии №19 в Волгоградской области, где в пятницу, 23 августа, произошёл захват заложников, не поддержали ни одного из террористов.
Об этом сообщило RT со ссылкой на источник.
Он утверждает, что все осуждённые, помимо этих четверых, были против, они не поддержали ни одного из террористов.
Сегодня заключённые исправительной колонии №19 в Волгоградской области захватили заложников. Четыре сотрудника ФСИН погибли, также от действий преступников пострадали четверо осуждённых, заявили в ведомстве.
Ранее в Росгвардии заявили, что снайперы нейтрализовали четверых заключённых, взявших в заложники сотрудников ИК-19.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru