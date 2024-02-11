Маск заявил о судьбе Крыма и Донбасса

Американский бизнесмен Илон Маск согласился с тем, что Крым и Донбасс останутся российскими регионами. Об этом он написал заявил к посту Wall Street Silver в соцсети X (бывшая Twitter).

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В комментарии Wall Street Silver в соцсети X сообщается, $60 млрд, которые Белый дом направить Украине, ничего не изменят в раскладе сил.

«Россия собирается сохранить Крым и часть восточной Украины. Ничто не изменит этого», — сказано в сообщении.

«Действительно», — написал Маск.

Ранее американский миллиардер Илон Маск призвал остановить конфликт на Украине, который он назвал «мясорубкой». Об этом он написал на своей странице в X (бывш. Twitter) 10 февраля, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».



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ФОТО: РИА Новости / Кирилл Каллиников
ТЕГИ:ДонбассКрымУкраинаИлон Маск

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