Маск заявил о судьбе Крыма и Донбасса
Американский бизнесмен Илон Маск согласился с тем, что Крым и Донбасс останутся российскими регионами. Об этом он написал заявил к посту Wall Street Silver в соцсети X (бывшая Twitter).
В комментарии Wall Street Silver в соцсети X сообщается, $60 млрд, которые Белый дом направить Украине, ничего не изменят в раскладе сил.
«Россия собирается сохранить Крым и часть восточной Украины. Ничто не изменит этого», — сказано в сообщении.
«Действительно», — написал Маск.
Ранее американский миллиардер Илон Маск призвал остановить конфликт на Украине, который он назвал «мясорубкой». Об этом он написал на своей странице в X (бывш. Twitter) 10 февраля, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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