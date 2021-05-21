Илон Маск выступил за усиление диалога между РФ и США

Миллиардер, основатель компании SpaceX Илон Маск выступил за активизацию диалога между Москвой и Вашингтоном. Об этом предприниматель заявил в ходе марафона «Новое знание».

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Во время своего выступления Маск отметил, что решил принять участие в мероприятии по приглашению пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова.

«Мне кажется, это замечательно, мы налаживаем контакты, у нас будет больше коммуникации между США и Россией», — считает миллиардер.

Илон Маск 21 мая пообщался по видеосвязи с участниками российского форума «Новые знания», напоминает Ura.ru. Предприниматель анонсировал появление представительств его компании Tesla, производящей электромобили, в России и странах СНГ, сообщает «Свободная пресса».

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