Стали известны подробности инцидента с матерью, поселившейся с детьми в подъезде

Стали известны подробности истории о том, что многодетной матери и врачу Елене Каминской пришлось жить в подъезде дома в Москве вместе с тремя детьми, сообщает «РЕН ТВ».

По ее словам, она решила помочь с жильем мужчине, а в ответ вместе со своими детьми стала жертвой обмана. Мужчина заплатил ей за полгода проживания в ее квартире, на которую женщина оформила ипотеку и хотела продавать. После этого многодетная мать не смогла в нее попасть.

Как отметила женщина, из-за этой ситуации ее детям, один из которых является инвалидом, пришлось спать на лестнице в подъезде. Также у семейства есть несколько животных.

Утверждается, что женщина вторые сутки не может попасть в квартиру, в которой находятся посторонние люди.

