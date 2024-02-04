Стали известны подробности инцидента с матерью, поселившейся с детьми в подъезде
Стали известны подробности истории о том, что многодетной матери и врачу Елене Каминской пришлось жить в подъезде дома в Москве вместе с тремя детьми, сообщает «РЕН ТВ».
По ее словам, она решила помочь с жильем мужчине, а в ответ вместе со своими детьми стала жертвой обмана. Мужчина заплатил ей за полгода проживания в ее квартире, на которую женщина оформила ипотеку и хотела продавать. После этого многодетная мать не смогла в нее попасть.
Как отметила женщина, из-за этой ситуации ее детям, один из которых является инвалидом, пришлось спать на лестнице в подъезде. Также у семейства есть несколько животных.
Утверждается, что женщина вторые сутки не может попасть в квартиру, в которой находятся посторонние люди.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru