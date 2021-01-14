Bloomberg: Строительство «Северного потока-2» может быть завершено в июне

Согласно документу, имеющемуся в распоряжении агентства, трубоукладочное судно Fortuna завершит работы на датской территории к концу мая, а затем до июня будет вести работу в водах Германии.

Строительство газопровода протяженностью 1230 километров, по которому российский природный газ будет поставляться в Германию, было остановлено из-за санкций США в декабре 2019 года. США утверждают, что газопровод, принадлежащий подразделению ПАО «Газпром» , дает Москве слишком большие рычаги воздействия на Европу.

