ЦБ РФ допустил точечное продление льготной ипотеки на новостройки
Центробанк России допустили точечное продление льготного ипотечного кредитования под 8% по отдельным региональным или социальным сегментам, сообщают «Известия» со ссылкой на заместителя председателя регулятора Алексея Гузнова.
По его словам, идея запуска программы была правильной, но она получила обратный эффект, когда ее начали предлагать системно. Возникла концентрация кредитов в субъектах, которые могут и без льготной ипотеки позволить себе активное строительство.
Отмечается, что льготная программа под 8% будет действовать до июля 2024 года.
Спад спроса на ипотеку объясняется уменьшением суммы кредита, увеличением минимального первоначального взноса и более тщательной проверкой клиентов банком. Об этом НСН заявила вице-президент Международной академии ипотеки и недвижимости Ирина Радченко.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru