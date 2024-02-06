ЦБ РФ допустил точечное продление льготной ипотеки на новостройки

По его словам, идея запуска программы была правильной, но она получила обратный эффект, когда ее начали предлагать системно. Возникла концентрация кредитов в субъектах, которые могут и без льготной ипотеки позволить себе активное строительство.

Отмечается, что льготная программа под 8% будет действовать до июля 2024 года.

Спад спроса на ипотеку объясняется уменьшением суммы кредита, увеличением минимального первоначального взноса и более тщательной проверкой клиентов банком. Об этом НСН заявила вице-президент Международной академии ипотеки и недвижимости Ирина Радченко.

